Англія

Французький футболіст став ближчим до переходу в лондонську команду.

Веслі Фофана є пріоритетом для Челсі посилення захисту, повідомляє журналіст Греймі Байлі.

За його інформацією, "сині" та "лисиці" розходяться в оцінці трансферної вартості 21-річного футболіста в 10 мільйонів фунтів. Сам футболіст хоче поповнити склад "синіх" якнайшвидше.

З чуток, Лестер хоче за свого футболіста 80-85 мільйонів фунтів.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий побити "рекорд Магуайра".