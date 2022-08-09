Французький футболіст став ближчим до переходу в лондонську команду.
ВЕСЛІ ФОФАНА, GETTY IMAGES
09 серпня 2022, 12:39
Веслі Фофана є пріоритетом для Челсі посилення захисту, повідомляє журналіст Греймі Байлі.
За його інформацією, "сині" та "лисиці" розходяться в оцінці трансферної вартості 21-річного футболіста в 10 мільйонів фунтів. Сам футболіст хоче поповнити склад "синіх" якнайшвидше.
З чуток, Лестер хоче за свого футболіста 80-85 мільйонів фунтів.
Раніше повідомлялося, що Челсі готовий побити "рекорд Магуайра".