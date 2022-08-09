Англія

В ізраїльського футболіста, судячи з усього, пошкоджено меніск.

Півзахисник Фулгема Манор Соломон зазнав травми, повідомляє Sport5.

У суботу ізраїльтянин дебютував в англійській Прем'єр-лізі, увійшовши на заміну у матчі проти Ліверпуля (2:2), а в неділю зіграв за дубль Фулгема у грі проти Челсі. Повідомляється, що 23-річний футболіст у грі проти "синіх" відчув дискомфорт у коліні.

Соломону зробили МРТ, внаслідок чого є попередній діагноз: ушкодження меніска, внаслідок чого, швидше за все, буде потрібна операція та ізраїльтянин пропустить 2-3 місяці мінімум.

Нагадаємо, що права на Соломона належать Шахтарю, а за англійську команду він виступає на правах річної оренди.