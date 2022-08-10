Англія

"Молотобійці" можуть підписати захисника зі Штутгарта.

Хорватський портал Index HR повідомляє, що Вест Гем зацікавився Борна Сосою.

Агенти гравця вже декілька днів знаходяться у Англії та сподіваються найближчим часом фіналізувати трансфер хорвата. Сума переходу мала б скласти 20 млн євро.

Ньюкасл також слідкує за ситуацією з лівим захисником.

Влітку 2018 року Борна перейшов до Штутгарта з загребського Динамо за 6 млн євро. У складі "швабів" він зробив помітний прогрес, зіграв 83 поєдинки та зробив в них 3+23.

Товариш футболіста за виступами у німецькому клубі Орель Мангаля наприкінці липня підписав контракт із Ноттінгем Форест.