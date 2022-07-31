Англійський клуб викупив талановитого футболіста.
Орель Мангаля, Ноттінгем ФОрест
31 липня 2022, 13:55
Одна з головних зірок німецького Штутгарта Орель Мангаля завершив свій перехід у Ноттінгем Форест. Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.
Контракт з 24-річним опорним хавбеком підписаний на довгий срок. Суму гонорару клуби домовились не розголошувати.
За версією ЗМІ, Ноттінгем заплатив Штутгарту 15 мільйонів євро, та ще п'ять будуть виплачені у якості бонусів.
Мангаля вже провів два матчі за збірну Бельгії, дебютувавши у березні 2022 року проти Ірландії.
У Бундеслізі сезону-2021/22 на його рахунку 28 поєдинків, один забитий гол та три гольові передачі.