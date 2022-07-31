Англія

Англійський клуб викупив талановитого футболіста.

Одна з головних зірок німецького Штутгарта Орель Мангаля завершив свій перехід у Ноттінгем Форест. Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

Контракт з 24-річним опорним хавбеком підписаний на довгий срок. Суму гонорару клуби домовились не розголошувати.

За версією ЗМІ, Ноттінгем заплатив Штутгарту 15 мільйонів євро, та ще п'ять будуть виплачені у якості бонусів.

Мангаля вже провів два матчі за збірну Бельгії, дебютувавши у березні 2022 року проти Ірландії.

У Бундеслізі сезону-2021/22 на його рахунку 28 поєдинків, один забитий гол та три гольові передачі.