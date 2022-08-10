Англія

Молодий італієць може стати черговим новачком лондонців.

Лондонський Арсенал проводить доволі потужну трансферну кампанію, але не збирається зупинятись на досягнутому.

Так, "каноніри" зацікавились можливістю придбання хавбека Мілана Сандро Тоналі, повідомляє The Guardian із посиланням на італійські ЗМІ.

У стані чемпіонів Італії вважають 22-річного футболіста невід'ємною частиною команди, але пропозиція у 50 млн євро може змінити думку босів "россонері".

Минулого сезону Тоналі зіграв 45 матчів, у яких він забив п’ять голів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Мілан готує новий контракт для талановитого півзахисника.