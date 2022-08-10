Лондонський Арсенал проводить доволі потужну трансферну кампанію, але не збирається зупинятись на досягнутому.

Так, "каноніри" зацікавились можливістю придбання хавбека Мілана Сандро Тоналі, повідомляє The Guardian із посиланням на італійські ЗМІ.

У стані чемпіонів Італії вважають 22-річного футболіста невід'ємною частиною команди, але пропозиція у 50 млн євро може змінити думку босів "россонері".

Минулого сезону Тоналі зіграв 45 матчів, у яких він забив п’ять голів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Мілан готує новий контракт для талановитого півзахисника.