Италия

Чинну угоду пролонгують ще на один рік.

Остаточний трансфер півзахисника Сандро Тоналі із Брешиї на початку цього сезону можна вважати безумовно вдалим для італійського Мілану.

22-річний виконавець допоміг своїй команді здобути перший за багато років чемпіонський трофей, відігравши 45 матчів, у яких він забив п’ять голів та віддав 3 результативні передачі.

Тож геть не дивно, що "россонері" не залишились осторонь від подяки, запропонувавши футболісту збільшити його зарплатню.

Продовжуючи чинну угоду з Тоналі до 2027 року (+ один сезон), Мілан пропонує йому 3,2 млн євро за сезон.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, клуб уже встиг зв’язатися з представниками італійця для початку процесу перемовин.