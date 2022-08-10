Англія

Захисник буде коштувати лондонцям дуже дорого.

Лондонський Челсі під час цьогорічної літньої трансферної кампанії продовжує бути активним гравцем на ринку, намагаючись долучити до свого складу якомога більше нових виконавців до початку інтенсивного періоду в чемпіонаті.

Коштів при цьому "сині" не дуже-то й шкодують, віддавши за того ж Марка Кукурелью 65 млн євро чи сплативши 56 млн євро за Рахіма Стерлінга.

Наступним претендентом на підсилення команди Томаса Тухеля може стати центральний захисник Лестера Веслі Фофана.

Однак "лиси" вже повідомили, що за 21-річного виконавця будуть вимагати від потенційних покупців дуже великі кошти.

Утім, навіть ці запити не злякали Челсі, тож найближчим часом, згідно з повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, лондонський клуб зробить пропозицію одразу в 90 млн євро, що має повністю задовільнити вимоги Лестера.

Зауважимо, що на початку позаминулого сезону Фофана переходив до "лис" зі складу французького Сент-Етьєна за 35 млн євро.

За минулий футбольний рік гравець зіграв усього 12 матчів (1 гол) через перелом гомілки.