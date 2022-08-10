Клуб може поповнитись черговим новачком.
ЕММАНУЕЛь БОНАВЕНТУРЕ ДЕННІC, GETTY IMAGES
10 серпня 2022, 15:00
Новачок Англійської Прем'єр-Ліги Ноттінгем Форест не шкодує на трансферну кампанію жодних коштів, сподіваючись затриматись в елітному дивізіоні як можна довше.
Так, "лісники" зацікавились можливістю підписання нападника Вотфорду Денніса Бонавентуре, повідомляє Sky Sports.
У сезоні-2021/22 Денніс провів 33 матчі: на його рахунку 10 голів та 6 результативних передач.
Нагадаємо, що з 2016 по 2017 рік Денніс виступав за Зорю.
Відзначимо, що за підсумками минулої кампанії Вотфорд залишив АПЛ та після двох турів Чемпіоншипу має в своєму активі чотири бали.
Раніше повідомлялось про інтерес Евертона до Денніса.