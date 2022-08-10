Англія

Клуб може поповнитись черговим новачком.

Новачок Англійської Прем'єр-Ліги Ноттінгем Форест не шкодує на трансферну кампанію жодних коштів, сподіваючись затриматись в елітному дивізіоні як можна довше.

Так, "лісники" зацікавились можливістю підписання нападника Вотфорду Денніса Бонавентуре, повідомляє Sky Sports.

У сезоні-2021/22 Денніс провів 33 матчі: на його рахунку 10 голів та 6 результативних передач.

Нагадаємо, що з 2016 по 2017 рік Денніс виступав за Зорю.

Відзначимо, що за підсумками минулої кампанії Вотфорд залишив АПЛ та після двох турів Чемпіоншипу має в своєму активі чотири бали.

Раніше повідомлялось про інтерес Евертона до Денніса.