Англія

"Шершні" плекають надії швидко повернутись до АПЛ.

Півзахисник Лестера Хамза Чаудрі перебрався до Вотфорду.

✍️ We're delighted to confirm the signing of Hamza Choudhury on a season-long loan from Leicester City, with an option to buy.



Welcome, @HamzaChoudhury1! 👋#WatfordFC | @CorpayFX — Watford Football Club (@WatfordFC) August 10, 2022

Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону. Окрім того, представник Чемпіоншипу матиме можливість викупити права на футболіста.

Минулого сезону Чаудрі зіграв 12 матчів за "лисиць", не відзначившись результативними діями.

Відзначимо, що за підсумками минулої кампанії Вотфорд залишив АПЛ та після двох турів Чемпіоншипу має в своєму активі чотири бали.

Раніше повідомлялось, що форвард Вотфорду може залишити клуб.