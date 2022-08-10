"Шершні" плекають надії швидко повернутись до АПЛ.
хамза чаудрі, getty images
10 серпня 2022, 15:15
Півзахисник Лестера Хамза Чаудрі перебрався до Вотфорду.
Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону. Окрім того, представник Чемпіоншипу матиме можливість викупити права на футболіста.
Минулого сезону Чаудрі зіграв 12 матчів за "лисиць", не відзначившись результативними діями.
Відзначимо, що за підсумками минулої кампанії Вотфорд залишив АПЛ та після двох турів Чемпіоншипу має в своєму активі чотири бали.
Раніше повідомлялось, що форвард Вотфорду може залишити клуб.