Англія

Хавбек Манчестер Сіті прокоментував чутки навколо себе.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва, якого чутки активно пов'язують із трансфером у Барселону, прокоментував дану інформацію.

Футболіст заявив, що він відкрито поводить себе зі своїм клубом.

"Я завжди чесний та відкритий по відношенню до Манчестер Сіті. Якщо я залишусь — я буду щасливий та зроблю все для клубу, що від мене залежить. Якщо залишу клуб — подивимось, що з цього буде, адже це футбол.

Втім, я все одно буду щасливий. Завжди буду поважати клуб", — наводить слова Сілви Фабріціо Романо.

У минулому сезоні Бернарду провів 50 матчів, забивши 13 голів та віддавши сім гольових передач.

Раніше повідомлялось, що Барселона домовилась із "містянами" про трансфер португальця.