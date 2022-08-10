Англія

Габонець може перебратися до Челсі.

Челсі продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, головний тренер лондонської команди наполягає на тому, що клуб підписав форварда Барселони П'єра-Емеріка Обамеянга.

Минулого сезону Обамеянг сумарно провів 38 матчів у всіх турнірах за Арсенал та Барселону: на його рахунку 20 голів та 3 результативні передачі.

Нагадаємо, що Кессьє та Крістенсен можуть покинути Барселону через місяць після приходу через скрутну фінансову ситуацію клубу.