Іспанія

Новачки каталонців можуть так і не провести за команду жодного матчу.

Барселона продовжує вести дивну трансферну політику, яка поєднується із негарним ставленням до своїх гравців.

Як повідомляє видання ESPN, проблеми з майбутнім на Камп Ноу можуть виникнути навіть у новачків команди — Франка Кессьє та Андреаса Крістенсена.

Обидва гравці, які підписали з Барселоною контракти на правах вільних агентів, можуть так само залишити каталонців, якщо не будуть зареєстровані на наступний сезон Ла Ліги до суботньої гри проти Райо Вальєкано. В їх контрактах є відповідний пункт.

Зазначимо, що поки що Барселона не змогла зареєструвати контракти семи гравців: Левандовські, Кессьє, Крістенсена, Рафіньї, Дембеле, Кунде та Роберто.

Нагадаємо, що раніше на Football.ua вийшов матеріал "Фінансова криза у Барселоні чи як клуб витрачає шалені гроші: велике розслідування The Athletic".