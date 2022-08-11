Англія

Проте сторони продовжують вести переговори.

Евертон та ПСЖ на даний момент не домовилися про перехід Ідрісса Гуйє, повідомляє журналіст Фабріс Хокінс.

Проте, за його інформацією, сторони продовжують вести переговори щодо 32-річного футболіста.

Щодо Евертона, то "іриски" готові витратити на повернення ганського футболіста до десяти мільйонів євро. У свою чергу, Гуйє відмовився переходити в Галатасарай.

Минулого сезону сенегальський хавбек провів за ПСЖ 33 поєдинки, в яких забив чотири голи та віддав один асист.