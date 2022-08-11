Проте сторони продовжують вести переговори.
ГАНА, GETTY IMAGES
11 серпня 2022, 12:59
Евертон та ПСЖ на даний момент не домовилися про перехід Ідрісса Гуйє, повідомляє журналіст Фабріс Хокінс.
Проте, за його інформацією, сторони продовжують вести переговори щодо 32-річного футболіста.
Щодо Евертона, то "іриски" готові витратити на повернення ганського футболіста до десяти мільйонів євро. У свою чергу, Гуйє відмовився переходити в Галатасарай.
Минулого сезону сенегальський хавбек провів за ПСЖ 33 поєдинки, в яких забив чотири голи та віддав один асист.