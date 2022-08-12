Англія

Тренер бажає, щоб англієць залишився в команді.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг напередодні гри проти Брайтона прокоментував майбутнє вінгера клубу Маркуса Рашфорда, який цікавий ПСЖ.

"Маркус Рашфорд дійсно важливий гравець для Манчестер Юнайтед. Ви бачили з першого дня, коли я тут, наскільки мені подобається з ним працювати.

Я не хочу його втрачати, тому він, безперечно, в наших планах на майбутнє".

Також коуч "червоних дияволів" розповів про прогрес Кріштіану Роналду на тренуваннях.

"Кріштіану Роналду тренується, він провів плідну роботу за останній тиждень. У останньому матчі він грав трохи більше, ніж півгодини. Але стартову одинадцятку я ще не обрав", — цитує тен Гага utdreport.

Нагадаємо, що поєдинок другого туру АПЛ між Брентфордом та МЮ відбудеться 13 січня та розпочнеться о 19:30 за київським часом.