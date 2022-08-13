Англія

Футболіст мріє грати в АПЛ.

Нападник німецького Штутгарта Саса Каладжич бажає продовжити свої виступи у Манчестер Юнайтед.

Гравець збірної Австрії вважається одним із багатьох нападників, на яких дивляться скаути Юнайтед.

Але головний тренер національної команди, за яку виступає форвард, Ральф Рангнік рекомендую футболісту продовжити розвиватися у Штутгарті.

Каладжичу вже 25 років, тому він вважає, що прийшов час зробити крок вперед і переїхати в АПЛ, де він мріє виступати.

У минулому сезоні нападник зміг забити 6 голів в 15 поєдинках Бундесліги у складі Штутгарту. Transfermarkt оцінює його у 25 мільйонів євро.