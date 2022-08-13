Англія

Англійський клуб не хоче відпускати провідного виконавця.

Португальський півзахисник англійського Вулвергемптона Рубен Невеш уже п’ятий сезон поспіль є невід’ємною складовою "вовків", проте під час цьогорічної трансферної кампанії до нього виявляли інтерес одразу кілька клубів.

Своєрідні перегони за 25-річним виконавцем очолював Манчестер Юнайтед, проте італійська Рома також не мала намірів поступатись власними бажаннями придбати гравця.

Навіть Вулвергемптон подумки був готовий до ймовірного прощання з виконавцем, однак зрештою остання прес-конференція головного тренера команди Бруну Лаже дозволила розставити акценти в ставленні клуба до власного футболіста.

"Я дуже радий, що Рубен Невеш залишається з нами й надалі. Ми хочемо запропонувати йому новий контракт. Працюємо над цим.

Я чув, що вболівальники співали, щоб ми зберегли Рубена в складі команди. Ми робимо все від нас залежне, щоб це зробити й надалі грати з ним у сезоні", — заявив португальський фахівець.

Нагадаємо, що чинний контракт Невеша з Вулвергемптоном буде дійсним ще два роки.

У минулому сезоні футболіст відіграв 36 матчів, забивши чотири м’ячі та віддавши дві гольові передачі.