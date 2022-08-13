Англійський клуб не хоче відпускати провідного виконавця.
Рубен Невеш, Getty Images
13 серпня 2022, 10:45
Португальський півзахисник англійського Вулвергемптона Рубен Невеш уже п’ятий сезон поспіль є невід’ємною складовою "вовків", проте під час цьогорічної трансферної кампанії до нього виявляли інтерес одразу кілька клубів.
Своєрідні перегони за 25-річним виконавцем очолював Манчестер Юнайтед, проте італійська Рома також не мала намірів поступатись власними бажаннями придбати гравця.
Навіть Вулвергемптон подумки був готовий до ймовірного прощання з виконавцем, однак зрештою остання прес-конференція головного тренера команди Бруну Лаже дозволила розставити акценти в ставленні клуба до власного футболіста.
"Я дуже радий, що Рубен Невеш залишається з нами й надалі. Ми хочемо запропонувати йому новий контракт. Працюємо над цим.
Я чув, що вболівальники співали, щоб ми зберегли Рубена в складі команди. Ми робимо все від нас залежне, щоб це зробити й надалі грати з ним у сезоні", — заявив португальський фахівець.
Нагадаємо, що чинний контракт Невеша з Вулвергемптоном буде дійсним ще два роки.
У минулому сезоні футболіст відіграв 36 матчів, забивши чотири м’ячі та віддавши дві гольові передачі.