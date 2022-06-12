Италия

Португалець націлений укріпити середню ланку складу.

Рома продовжує роботу на трансферному ринку напередодні старту чергового сезону та має намір підсилити середню ланку команди.

Так, Жозе Моуріньо особисто зацікавлений в підписанні представника Астон Вілли Дугласа Луіса та хавбека Вулвергемптону Рубена Невеша, повідомляє Ніколо Скіра.

На рахунку Луіса два голи та три асисти в 34 матчах Прем'єр-Ліги, в той час як Рубен Невеш зміг забити чотири голи та віддати дві гольові передачі у 33 поєдинках чемпіонату.

Раніше про інтерес до португальця повідомляли з боку Манчестер Юнайтед.