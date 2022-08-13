Тренер розвіяв чутки про відхід португальця.
Getty Images
13 серпня 2022, 13:26
Після приходу на посаду головного тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг декілька разів говорив про те, що бачить Кріштіану Роналду частиною проєкту.
Але з кожним днем чуток про відхід португальця з МЮ стає все більше. Тен Гаг прокоментував цю інформацію.
"Це лише ваше припущення, що Кріштіану Роналду хоче піти. Мені він говорить абсолютно інше. В нас є основний кістяк футболістів. Ми плануємо застосовувати Роналду цього сезону.
Зараз усі повинні зробити так, щоб Кріштіану набрав належний рівень фізичної підготовки, щоб зміг виконувати роботу, на яку ми очікуємо", — цитуэ Тен Гага utdreport.
Нагадаємо, що у матчі першого туру проти Брайтона, який закінчився поразкою для Юнайтед, Роналду вийшов на поле із лави для запасних.