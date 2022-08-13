Англія

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії-2022/23.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла здобула перемогу над Евертоном із мінімальною перевагою у рахунку.

За бірмінгемців забивали Данні Інгз та Еміліано Буендія, тоді як єдиний гол у виконанні "ірисок" став автоголом Люки Діня.

Огляд матчу:

Астон Вілла - Евертон 2:1

Голи: Інгз, 31, Буендія, 86 — Дінь, 87 (аг)

Астон Вілла: Мартінес – Кеш (Янг 90+4), Карлос (Чамберс 90+5), Мінгз, Дінь – Ремзі (Конса 90+4), Камара, Макгінн – Коутіньо (Буендіа 60) – Воткінс, Інгз (Бейлі 78)

Евертон: Пікфорд – Тарковскі, Коуді (Деле Алли 81), Холгейт – Миколенко, Івобі, Дукуре (Девіс 34), Паттерсон – Грей (Онана 81), Гордон, Макніл (Рондон 64)

Попередження: Куотіньо 29, Дінь 49, Янг 90+8 – Девіс 43