Англія

"Лісники" близькі до того, щоб підписати Ніла Мопе.

Нападник Брайтона Ніл Мопе найближчим часом може змінити клубну прописку, але при цьому залишитися в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Ноттінгем Форест близький до підписання французького форварда.

Сума трансферу має становити 15 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи різні бонуси.

Очікується, що Мопе підпише контракт із новим клубом до літа 2026 року.

Минулого сезону Ніл Мопе провів за Брайтон 35 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 9 голів і віддав 2 асисти.