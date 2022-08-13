Англія

Друга перемога команди Мікеля Артети на старті сезону-2022/23.

У рамках другого туру чемпіонату Англії Арсенал на своєму полі приймав Лестера.

Підопічні Мікеля Артети без особливих труднощів розібралися зі своїм опонентом, а чотири результативні дії на свій рахунок записав новачок команди Габріель Жезус.

Зазначимо, що українець Олександр Зінченко провів на полі 77 хвилин, а після чого замінив його Кіран Тірні.

У наступному турі лондонський Арсенал вирушить у гості до Борнмута, а Лестеру доведеться на своєму полі приймати Саутгемптон.

Огляд матчу:

Арсенал — Лестер 4:2

Голи: Габріел Жезус, 23, 36, Джака, 55, Мартінеллі, 75 — Саліба, 53 (авт.), Меддісон, 74



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 75), Саліба, Габріель, Зінченко (Тірні, 77) — Едегор, Партей, Джака — Сака (Сміт-Роу, 84), Габріел Жезус (Нкетіа, 85), Мартінеллі.



Лестер: Ворд — Фофана, Еванс, Амарті (Дака, 63) — Кастань, Дьюзбері-Голл, Ндіді, Тілеманс (Прат, 63), Джастін — Меддісон — Варді (Іхеаначо, 70).



Попередження: Томіясу — Фофана.