Англія

Колектив Еріка тен Гага не сенсаційно поступився "бджолам", але головна сенсація — з яким рахунком.

У рамках другого туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед вирушив на виїзд до Брентфорда.

Почався поєдинок для "червоних дияволів" жахливо – гол на десятій хвилині, потім на вісімнадцятій… Але це був лише початок.

Замість того, щоб зібратися та спробувати відігратися, підопічні тен Гага до перерви пропустили ще два голи.

У підсумку рахунок так і залишився таким же — 4:0 на користь "бджіл". При цьому, Брентфорд став третьою командою, яка забивала чотири голи у ворота Манчестер Юнайтед у першому таймі.

Уболівальники МЮ з жахом чекають на наступний тур, адже на Олд Траффорд приїде Ліверпуль. Щодо Брентфорда, то колектив Томаса Франка вирушить на виїзд до Фулгема.

Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0

Голи: Дасилва, 10, Єнсен, 18, Мі, 30, Мбемо, 35.

Брентфорд: Райя, Хіки (Соренсен, 80), Мі, Янссон, Роерслев, Генрі, Нергор (Оньєка, 80), Єнсен (Баптист, 74), Тоуні, Дасилва (Янельт, 62), Мбемо (Вісса, 73).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Діогу Далот, Магуайр, Мартінес (Варан, 46), Шоу (Маласіа, 46), Еріксен (ван де Бек, 87), Фред (Мактоміні, 46), Бруну Фернандеш, Роналду, Решфорд, Санчо (Еланга, 60).

Попередження: Магуайр (16), Мактоміні (82), Решфорд (89), Бруну Фернандеш (90).