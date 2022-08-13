Англія

Брентфорд — Манчестер Юнайтед 4:0 Відео голів та огляд матчу

Брентфорд став третьою командою, яка забивала чотири голи у ворота Манчестер Юнайтед у першому таймі.

Брентфорд - Манчестер Юнайтед, Getty Images