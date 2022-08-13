Брентфорд став третьою командою, яка забивала чотири голи у ворота Манчестер Юнайтед у першому таймі.
Брентфорд - Манчестер Юнайтед, Getty Images
13 серпня 2022, 22:59
У рамках другого туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед вирушив на виїзд до Брентфорда.
Зрештою, "червоні дияволи" без шансів поступилися "бджолам", але головна сенсація полягає не в самій поразці, а те, з яким рахунком завершилася гра.
Огляд матчу:
Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0
Голи: Дасилва, 10, Єнсен, 18, Мі, 30, Мбемо, 35.
Брентфорд: Райя, Хіки (Соренсен, 80), Мі, Янссон, Роерслев, Генрі, Нергор (Оньєка, 80), Єнсен (Баптист, 74), Тоуні, Дасилва (Янельт, 62), Мбемо (Вісса, 73).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Діогу Далот, Магуайр, Мартінес (Варан, 46), Шоу (Маласіа, 46), Еріксен (ван де Бек, 87), Фред (Мактоміні, 46), Бруну Фернандеш, Роналду, Решфорд, Санчо (Еланга, 60).
Попередження: Магуайр (16), Мактоміні (82), Решфорд (89), Бруну Фернандеш (90).