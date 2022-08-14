Англія

Несподіваний стрімкий ривок у перемовинах від англійського клуба.

Півзахисник французького Ліона Уссем Ауар уже давно встиг закріпитись у якості одного з провідних виконавців "ткачів", через що почав потрохи придивлятись до нових викликів у своїй професійній кар’єрі.

Попит на 24-річного француза завжди існував чималий, і особливо це помітно за перебігом подій поточного трансферного вікна, коли Ліон опинився під справжнім бомбардуванням пропозицій від Лестера, Роми та Бетіса.

Зрештою, французький колектив не витримав, оголосив вартість свого виконавця — відносно скромні 20 млн євро.

І саме в цей момент, як повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо, до перемовин стрімко ввірвався англійський Ноттінгем Форест із необхідною сумою коштів, та блискавично провів перемовини з Ліоном.

Наразі залишається відкритим питання щодо умов особистого контракту гравця з "лісниками".

За минулий сезон Ауар відіграв 44 матчі, забивши вісім голів та віддавши чотири гольові передачі.