Англія

Раніше бергамаски відхилили пропозицію Ноттінгем Форест у 15 мільйонів євро.

Атакуючий півзахисник національної збірної України Руслан Маліновський у літнє трансферне вікно може залишити італійську Аталанту та перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє TuttoAtalanta.com, у підписанні 29-річного українця зацікавлений не лише один із новачків АПЛ Ноттінгем Форест, а й інші кілька клубів англійської першості, які не уточнюються.

За інформацією джерела, раніше "лісники" вже зробили пропозицію щодо Маліновського у розмірі 15 мільйонів євро, але ця сума не влаштувала Аталанту.

Бергамаски хочуть виручити із продажу українського півзахисника 20-22 мільйони євро.

Минулого сезону Маліновський провів 41 гру за Аталанту у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів та 7 результативних передач.