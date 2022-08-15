Англія

Квіз до ювілею більше, ніж просто чемпіонату.

15 серпня 1992 року матчами Саутгемптона з Тоттенгемом та двох Юнайтед – шефілдського та манчестерського – стартував черговий сезон вищої ліги Англії. У цьому не було б нічого особливого (крім сенсаційної перемоги Шеффілда), якби не одне рішення, ухвалене клубами трохи раніше.

Англійські клуби домовилися продавати права на телетрансляції окремо, не ділячись із нижчими лігами – і започаткували свою Прем'єр-лігу. Незабаром на Альбіон почали приїжджати нові та нові талановиті гравці, а зараз телеконтракт АПЛ перевищує телеконтракт решти чотирьох топ-чемпіонатів, разом узятих.

До тридцятиріччя легендарного чемпіонату ми написали спеціальний квіз. Напружуйте свої пам'ять, ерудицію, логіку – для вірних відповідей на запитання може стати у нагоді все. Пишіть результати у коментарі!