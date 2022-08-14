Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Челсі та Тоттенгем.

Лондонське дербі між Челсі та Тоттенгемом на полі стадіону Стемфорд Бридж продовжить хронологію подій другого туру англійської Прем'єр-ліги.

Томас Тухель, у порівнянні з перемогою над Евертоном (1:0), вирішив використати з перших хвилин Джеймса в трійці захисту, тоді як Лофтус-Чік та Кукурелья відправились на фланги півзахисту.

Антоніо Конте, на тлі перемоги над Саутгемптоном (4:1), випустив у трійку захисників Крістіана Ромеро.

Челсі: Менді — Джеймс, Тіаго Сілва, Кулібалі — Лофтус-Чік, Канте, Жоржиньйо, Кукурелья — Маунт, Гаверц, Стерлінг.

Запасні: Аррісабалага, Чалоба, Чілвелл, Аспілікуета, Пулишич, Зієх, Галлагер, Броя.



Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Емерсон, Бентанкур, Гойб’єрг, Сессеньон — Кулушевскі, Сон — Кейн.