Англія

Легенда клубу розкритикував футболістів.

Після нищівної поразки від Бренфорда (0:4), у мережі було багато критики від експертів та колишніх футболістів Манчестер Юнайтед.

Висловився з цього приводу і легендарний захисник клубу та збірної Англії Ріо Фердінанд.

"Манчестер Юнайтед зараз просто об'єкт для всіх жартів. Ми стали абсолютним посміховиськом. Дивишся матч із Брентфордом і думаєш: "Вау". Гравці й близько не варті тих грошей, які МЮ на них витратив. Вони й близько не варті того, скільки їм, мабуть, платять. Довіри нуль.

У той момент першого взяття воріт, коли Де Хеа розігрував м'яч, наступного разу він побачив лише номери на спинах партнерів – вони втекли вище. Футболісти розраховували, що іспанець винесе м'яч. Якщо ми плануємо так грати, з тим самим успіхом можемо призначити Великого Сема Еллардайса або Тоні Пьюліса.

Це не той Манчестер Юнайтед, який я колись знав. Навіть якщо це падіння з висоти, то це падіння на саме дно. І наступного матчу ми граємо з Ліверпулем", — сказав Фердінанд.

Відео голів та огляд матчу Брентфорд — Манчестер Юнайтед можна дивитись на Football.ua.