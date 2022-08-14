Англія

Обидва наставники емоційно реагували один на одного.

У рамках другого туру чемпіонату Англії Челсі на своєму полі приймав Тоттенгем (2:2). "Сині" пропустили два голи після спірних суддівських рішень:

- Суддя не помітив порушення на Каї Хаверці, після чого "шпори" забили у ворота Челсі;

- Суддя не відреагував на те, що Ромеро взяв за волосся Кукурелью, а одразу після цього епізоду – Тоттенгем забив із кутового.

Під час гри Тухель та Конте встигли поконфліктувати один з одним, але обійшлося без червоних карток.

Однак після фінального свистка Тухель та Конте потиснули один одному руки, проте німецький фахівець не одразу відпустив руку італійця, що не сподобалося останньому. В результаті – чергова сутичка, за що обидва наставники отримали по червоній картці.

За чутками, вже у підтрибунному приміщенні Конте встиг посваритися з Ковачичем, який пропускав матч через травму. Італієць налетів на нього, коли хорват спускався тунелем.