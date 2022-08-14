У лондонському дербі переможця виявлено не було.
Челсі - Тоттенгем, Getty Images
14 серпня 2022, 21:23
У рамках другого туру чемпіонату Англії між собою зустрічалися Челсі та Тоттенгем.
Емоційний поєдинок завершився результативною нічиєю, а після гри за червону картку отримали наставники команд – Томас Тухель та Антоніо Конте.
Огляд матчу:
Челсі — Тоттенгем 2:2
Голи: Кулібалі, 19, Джеймс, 77 — Гойб’єрг, 68, Кейн, 90+6
Челсі: Менді — Джеймс, Тіаго Сілва, Кулібалі — Лофтус-Чік, Канте (Галлагер, 84), Жоржиньйо (Аспілікуета, 73), Кукурелья — Маунт, Гаверц (Броя, 89) — Стерлінг (Пулишич, 84).
Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Емерсон (Лукас Моура, 81), Бентанкур (Біссума, 79), Гойб’єрг, Сессеньон (Рішарлісон, 57) — Кулушевські, Сон (Перішич, 79) — Кейн.
Попередження: Джеймс, Менді, Гаверц.