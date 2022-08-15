Англія

Зірковий португалець може залишити Олд Траффорд цього літа.

Сага з можливим відходом Кріштіану Роналду з МЮ продовжується.

Як стверджує The Times, головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг готовий відпустити Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед. Голландець незадоволений поведінкою зіркового нападника, оскільки той усіляко продовжує домагатися відходу з манчестерського клубу.

До закриття трансферного вікна залишилося два тижні, тож Роналду не втрачає надій перебратися до клубу, який у новому сезоні виступить у Лізі чемпіонів. Проте оточення португальця не впевнене, що власники клубу дадуть зелене світло на відхід легендарної «сімки».