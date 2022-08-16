Англія

Захисник Андерлехта Серхіо Гомес буде грати за чемпіонів Англії.

Раніше багато авторитетних видань повідомляли, що лівий захисник Андерлехта Серхіо Гомес вкрай близький до переходу в Ман Сіті.

Тепер же "міщани" на своєму офіційному сайті оголосили, що Гомес підписав із клубом контракт терміном на чотири роки. У новому клубі захисник виступатиме під 21-м номером.

Сума трансферу становить близько 10 мільйонів євро.

Серхіо розпочав свою кар’єру в молодіжному складі Барселони, а на початку 2018 року покинув каталонський клуб і приєднався до дортмундської Боруссії. Згодом він провів два сезони в Іспанії на правах оренди в Уесці, допомігши клубу вийти до Ла Ліги. Влітку 2021 року приєднатися до Андерлехта.

Минулого сезону Гомес провів 49 матчів, у яких забив сім голів та віддав 15 результативних передач.