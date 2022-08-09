Англія

Сторони знаходяться на фінальній стадії перемовин.

Захисник Андерлехта Серхіо Гомес невдовзі має стати гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби перебувають на фінальній стадії переговорів. Сума трансферу становитиме близько 10 мільйонів євро.

Також наголошується, що раніше "городяни" хотіли віддати 21-річного іспанця в оренду Жироні, але зараз розглядають варіант для того, щоб залишити його в команді Хосепа Гвардіоли.

Минулого сезону Гомес провів 49 матчів, у яких забив сім голів та віддав 15 результативних передач.