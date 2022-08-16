Англія

Бразилець також зацікавив "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед зацікавлений у придбанні півзахисника мадридського Реала Каземіро.

Футболіст є вірогідною заміною Френкі де Йонга з Барселони, якщо Юнайтед все ж не зможе його підписати.

30-річний бразилець поки що не отримував пропозицій від МЮ, Реал також не вступав у перемовини.

У минулому сезоні на рахунку Каземіро 46 матчів за "королівський клуб" в усіх змаганнях, у яких забив один гол та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед розглядає можливість покупки форварда Лестера Джеймі Варді.