Англія

Український півзахисник може перебратися до АПЛ.

Півзахисник Руслан Маліновський може залишити Аталанту найближчим часом та привернув увагу англійських клубів.

Як повідомляє видання TuttoAtalanta, український футболіст входить до списку бажань Тоттенгема.

Минулого сезону Маліновський провів 41 гру за Аталанту у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів та сім результативних передач.

"Бергамаски" оцінюють українського півзахисника в суму понад 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в Руслані Малиновському також зацікавлений Ноттінгем Форест та ще кілька англійських клубів.