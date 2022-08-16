Італія

Огляд подій стартового туру чемпіонату Італії.

Італійська Серія А — стартувала!

Стартувала з перемог лідерів, поразок новачків та цілої плеяди цікавих матчів. Стартувала з воротарських помилок, вишуканих комбінацій і красивих голів. Та головне, що вона знову радує нас своїми емоціями.

У цьому тексті ми розкажемо про все найцікавіше, що сталося у першому турі італійського чемпіонату сезону-2022/23. Поринемо у світ Кальчо разом!

Чемпіон розпочинає з перемоги

Мілан вийшов на гру проти Удінезе у старому доброму складі, який кував перемогу у Скудетто. Жодних тобі нових бельгійців — хоч Де Кетеларе, хоч Орігі. З одного боку, це натяк на скромне трансферне вікно, з іншого — на те, що "россонері" зберегли свій склад. Тож тут кожен обирає сам: склянка наполовину порожня, чи все ж таки наполовину повна.

По ходу гри команда Піолі не раз відчувала проблеми та навіть першою пропустила, проте перемогу над командою з Удіне не можна назвати невпевненою. Різниця у класі відчувалася, і хіба дуже великий збіг обставин міг подарувати "фріульцям" очки.

Особливо відзначимо у складі Мілана Давіде Калабірю та Браіма Діаса, кожен з яких створив по 2 м'ячі у "своєму" таймі. Перший заробив пенальті і ефектно асистував на Анте Ребіча, другий — зумів забити у надскладній ситуації і також асистувати невгамовному хорвату.

Щодо вищезгаданого Де Кетеларе, то "бельгійський Кака" такий вийшов на поле у другому таймі і зумів порадувати Сан Сіро своєю технікою. Вона у нього більш ніж на рівні. І розумна голова на плечах, так необхідна гравцю його амплуа, теж однозначно присутня. Далі — більше.

Останній матч? Останній асист?

Як би там не змінювалася у гіршу сторону Аталанта, проте на фоні і так печальної Сампдорії, яка за літо примудрилася хіба ще глибше послабити склад, вона виглядала впевнено. Навіть дуже. Хоча хто знає, як пішла би гра, не відміни арбітр гол Капуто... Леріс боровся з Мелле за м'яч, віднайти там порушення було дуже важко, проте з VARом можливо все.

Щодо Руслана Маліновського, який на минулому тижні зумів стати ньюзмейкером та героєм твітів Фабріціо Романо, то українець не вийшов у стартовому складі. Бергамаски вирішили зіграти з двома чистими опорниками, одним атакувальним хавбеком і двома форвардами. У цьому розташуванні місце Руслана дісталося Пашалічу.

Гравець збірної України вийшов на поле на останні 10 хвилин якраз замість хорвата і зумів розіграти філігранну контратаку, яку успішно завершив Лукман. Не той, що Аруна з нашого Динамо, а той, що Адемола — англієць, який прийшов із Лепцига. Ось так символічно виходить: для одного, можливо, останній асист, а для іншого — перший гол. Хоча передача на Сапату читалася явно більше...

"Вірусним" моментом матчу стало непопадання Мелле у порожні ворота.

Раду знову не дав собі ради



Троє новачків у першому турі поступилися доволі синхронно — в один м'яч. При цьому Монца, як не дивно, не виглядала на фоні Лечче та Кремонезе хоч трошечки впевненіше, маючи скромнішого суперника — Торіно.

Подивитися на "биків" без Белотті було окремою цікавинкою. Можемо зробити перший висновок: Санабрія поки виправдовує і цю роль, і номер "9" на спині. Задача нападника — забити м'яч, а парагваєць зумів це зробити ще й дуже-дуже красиво. Так, бувають гарні голи у порожні ворота!

Загалом, Торіно переважав суперника протягом усієї гри. На обличчі Берлусконі та Галліані, котрі як у старі-добрі міланівські часи сиділи й переживали за результат матчу, посмішок так і не з'явилося.

Свою роль у цьому зіграла й відсутність капітана Маттео Пессіни, який все ще відновлюється від травми. Зате відзначимо дебют у складі "б'янкороссі" колишнього гравця Шахтаря Марлона, який після року за межами Італії повернувся до цієї країни.





Лечче приємно здивував у матчі проти Інтера, до якого повернувся Ромелу Лукаку. Бельгієць почав із голу — інакше в Італії він і не вміє. Команда з півдня країни старалася грати у футбол, а не "автопарк", і за це їм варто поаплодувати окремо. Інша справа, що Дюмфріса слід було оберігати більш уважно, адже перший дзвіночок був ще тоді, коли нідерландець влучив у поперечку.

Кремонезе теж поступився на останніх секундах, проте будь-які роздуми про гру Фіорентини, дебютний гол Йовича та сам факт найрезультативнішого матчу туру затьмарилися помилкою Йонуца Раду. Так-так, того самого румуна, який у минулому сезоні позбавив Інтер чемпіонського титулу у грі проти Болоньї... Тільки тепер голкіпер не промахнувся по м'ячу, а не втримав його у руках після подачі Мандрагори.

Отака у парубка доля. Кожен дебют — це фіаско. Хоч бери та бійся переходити до нової команди.

А у "фіалок" — матч зовсім інших дебютів — успішних. Про Йовича ми вже згадали, але ж Мандрагора — теж новобранець. Як і колишній гравець донецького Шахтаря Додо, який з'явився на полі у другому таймі і в якого, ми віримо, найбільші успіхи ще попереду.

"Готтівська" Спеція поки без Коваленка

Цілком можливо, дуже скоро Віктор Коваленко залишиться єдиним українцем у Серії А. Хоча Джанлука Ді Марціо з інсайдом про Довбика й Салернітану може це заперечити...

Але, що цікаво, проти Емполі наш співвітчизник не зіграв через незрозумілу причину. Звучить вона так: перевтома, отримана на тренуванні.

Сподіваємося, в уродженця українського Херсона нема жодних непорозумінь з новим алленаторе клубу Лукою Готті. Інакше б він не давав добро на нову оренду Віктора з обов'язком викупу у разі збереження клубом прописки в еліті.

"Орлята" поступилися статистично, але здобули мінімальну перемогу. Матч став, мабуть, найменш примітним у турі.

Скандально і впевнено: оновлені римляни стартують з мінімальних перемог

Обидва клуба зі столиці Італії провели активні трансферні кампанії і побачити їх у ділі ой як хотілося.

Оцінювати гру Лаціо "по суті справи" поки рано. Вилучення Машиміану на самому старті зустрічі переламало багато планів Мауріціо Саррі. До того ж, міняти довелося Тому Башича — а для сеньйора Мауріціо центр поля завжди грає особливу роль. Побачити, як хорват буде виконувати невластиву собі роль Альберто було цікаво, проте не судилося.

На ворота став Іван Проведель, який зіграв дуже впевнено. Пенальті від "неманкуніанця" Арнаутовича не відбив, але кілька разів добряче врятував. Загалом, увесь матч — це нерви та емоції. То склади команд вирівнялися, то клас Лаціо вже просто не міг не взяти своє.

Сініша Міхайлович програє клубу, для якого він став легендою. Проте найголовніше побажання для цього чоловіка має бути лише одне — знову перемогти кляту лейкемію.

Рому у грі проти Салернітани спіткала стара біда — слабка реалізація. І при тому перемогу з рахунком 1:0 можна і треба назвати впевненою — "джалороссі" переважали суперника на кожному клаптику поля і навіть на останніх хвилинах усередині була впевненість, що ніяке диво колектив із Салерно не врятує. Як би навіть він на дивах не спеціалізувався...





Дібала провів хорошу гру, проте фарт у той день був явно не на його стороні — то стійка, то удар повз ворота. Тоді як переможним м'ячем відзначився старий боєць — Брайан Крістанте. Варто відзначити і мега впевнений вихід на заміну Джорджиньйо Вейналдума — склалося враження, що нідерландець грає за "вовків" протягом довгих років. До слова, він і забив — але ж є на світі страшне слово "офсайд".

То що, Артеме Довбику, підсилиш "морських коників"?!

Розгромний понеділок

Наполі та Ювентус стартували чи не найкраще серед усіх претендентів на високі місця. Якщо говорити про гру, то десь поруч можна поставити і Рому, але мінімальний рахунок поки не дає це зробити.

Неаполітанці, які цього літа страшенно перекроїли склад (не скажемо "позбавилися від мотлоху" — це неповага до ветеранів) почали з пропущеного м'яча і довго не могли закріпити успіх, проте у другому таймі влаштували справжню феєрію. Інколи здавалося, що на південь країни повернувся Мауріціо Саррі — стільки ефектних комбінацій, стінок, пасів та швидких комбінацій місцеві вболівальники не бачили дуже давно. А які голи!





Трошки розпіарений грузинський вундеркінд Хвіча Кварацхелія виглядав проти Верони впевнено. Так, його дріблінг часто виявлявся невдалим, але гол+пас 21-річний вінгер на свій рахунок таки записав. І пас у цьому сполученні вразив навіть більше — як же він викотив на Зелінські в один дотик!

Також слід відзначити впевнену гру у центрі поля у виконанні новобранця Ангісса. У цього Наполі є дуже хороше майбутнє, хай навіть воно навряд засяє "тут і зараз". А сценарій зустрічі дуже нагадав матч Мілан-Удінезе, погодьтеся!

Найсмішніший (але водночас і найсумніший) епізод матчу — святкування голу Тома Анрі у виконанні його партнера Кевіна Лазаньї. Таке враження, форвард зі "смачним" прізвищем невдало впав і пошкодив зуб чи щось ще із ротової порожнини, тож був змушений далі грати зі шматком вати у роті.

У Юве теж був свій успішний дебютант. І це — Анхель Ді Марія. Його гол можна сміливо назвати одним із найкращих, а то й найкращим у турі, а кожен дотик аргентинця до м'яча сам по собі був демонстрацією класу.

Бремеру Сассуоло банально не створював багато роботи (хоча до голу Ді Марії ігрова перевага туринців була під питанням), а у Костича на демонстрацію своїх найкращим якостей було дуже мало часу.

Щодо іншого серба, то для нього забити 2 м'ячі — це як випити склянку води зранку. Нехай навіть один з пенальті, а другий — після жахливої помилки "нероверді". Зв'язка Ді Марії та Влаховича — потенційно величезний топ. Молодість+досвід, як-то кажуть.







Найкращий гол туру:

Антоніо Санабрія (Торіно)



Брайан Крістанте (Рома)

Пйотр Зелінський (Наполі)







Маттео Політано (Наполі)







Анхель Ді Марія (Ювентус)





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