Англія

Адрієна у Манчестер Юнайтед не буде.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно, проте не підписуватиме Адрієна Рабьо.

Як повідомляє видання The Athletic, "червоні дияволи" вийшли з переговорів щодо французького футболіста.

Причиною цього стали величезні фінансові апетити, які запросила мати Рабьо — вона ж агент Адрієна.

У минулому сезоні француз провів за Ювентус 44 поєдинки в усіх змаганнях, голів не забивав, але віддав два асисти.

Нагадаємо, що Ювентус очікував на згоду Манчестер Юнайтед придбати Рабьо перед початком переговорів щодо Паредеса.