Італія

Кар’єри футболістів у один момент почали залежати одна від одної.

Невпевнене становище французького півзахисника Адрієна Рабьо в складі туринського Ювентуса під час поточного трансферного вікна спричинило появу чималої кількості чуток відносного його можливого відходу з команди.

У послугах 27-річного футболіста, зокрема, зацікавлений англійський Манчестер Юнайтед, от тільки з пропозицією з власного боку "Червоні дияволи" не квапляться, навіть незважаючи на невдалий початок сезону.

Італійський гранд така переговорна позиція англійських колег навряд чи влаштовує, бо, згідно з повідомленням місцевої преси, Ювентус тільки й чекає на погодження продажу Рабьо, бажаючи одразу запросити на його місце півзахисника французького Парі Сен-Жермен Леандро Паредеса.

За відсутності пропозиції збоку Юнайтед, чи будь-якого іншого клуба, досягнуту домовленість щодо трансферу між аргентинцем та "Старою Синьйорою" буде автоматично анульовано.

У минулому сезоні Адрієн відіграв 45 матчів, зробивши дві гольові передачі.