Англія

Раніше Казадеї цікавилися Ніцца та Сассуоло.

Юний хавбек молодіжної команди Інтера Чезаре Казадеї переходить до лондонського Челсі, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Журналіст пише, що 19-річний хавбек вже узгодив із "синіми" умови особистого контракту та прийняв остаточне рішення. "Аристократи" сплатять міланцям 15 мільйонів євро+бонуси.

Бачити Чезадеї у своєму складі хотіли Ніцца та Сассуоло. Також він міг стати частиною угоди Інтера з Торіно по трансферу Бремера, який у підсумку обрав Ювентус.