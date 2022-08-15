Англія

Челсі не хоче платити таку суму.

Історія з можливим переходом 33-річного габонського форварда П'єра-Емеріка Обамеянга триває. Авторитетний журналіст Фабріціо Романо поділився новими деталями перемовин.

"Барселона запросила близько 30 мільйонів (євро — прим.) за Обамеяна цими вихідними. Челсі хотів витратити набагато менше. Перемовини тривають, Маркос Алонсо є їхньої частиною.

Тухель наполягає на тому, аби Обамеянг був пріоритетом... але Хаві наполягає на тому, щоби залишити його" — підсумував відомий інсайдер.

Нагадаємо, каталонці хочуть розірвати контракт із Брайтвейтом.