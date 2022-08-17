Англія

Кріштіану потролив ЗМІ на тлі чуток про зміну клубної прописки.

Лідер Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду прокоментував чутки, які останнім часом пов'язували його із переходом у різні команди.

«Вони дізнаються правду, коли я дам інтерв'ю за кілька тижнів. ЗМІ говорять лише брехню. За останні кілька місяців із 100 новин, які вони зробили, всього 5 правдиві. Уявіть, як справи насправді. Залишайтеся з цією порадою», — написав Роналду в коментарі до посту в Instagram.

Нагадаємо, головний тренер "манкуніанців" Ерік Тен Гаг готовий відпустити зіркового 37-річного португальця.