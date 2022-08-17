Англія

Американець може переїхати на Олд Траффорд.

Вінгер Челсі Крістіан Пулішич зацікавив Манчестер Юнайтед, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, манкуніанці хочуть орендувати 23-річного американця. Самому ж футболісту може бути цікавий варіант зі зміною клубної прописки, оскільки він може отримати більше ігрової практики напередодні чемпіонату світу.

Головний тренер аристократів Томас Тухель не балує Пулішича великою кількістю ігрового часу. У переможному матчі проти Евертона (1:0), який відбувся у першому турі АПЛ, Крістіан зіграв 25 хвилин. А у поєдинку з Тоттенгемом (2:2) – 6 хвилин.

Нагадаємо, Пулішич перейшов до Челсі з дортмундської Боруссії у 2019 році. За 3 сезони він зіграв 76 матчів та забив 19 голів.

Раніше повідомлялося про інтерес до Пулішича з боку Ліверпуля, але ЗМІ спростували інформацію.