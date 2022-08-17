Вест Гем у Twitter офіційно оголосив про підписання контракту із Тіло Керером. 

Німецький захисник перейшов із французького ПСЖ. Деталі угоди Керера із "молотобійцями" стануть відомі пізніше. 

Минулого сезону Тіло провів 34 матчі за парижан в усіх турнірах. Забив у них два м'ячі.

Нагадаємо, що Вест Гем також цікавився Ніколя Пепе. 