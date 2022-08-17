Англія 17 серпня 2022, 15:14 Вест Гем офіційно презентував Керера "Молотобійці" посилили склад німецьким захисником. Тіло Керер 17 серпня 2022, 15:14 Вест Гем у Twitter офіційно оголосив про підписання контракту із Тіло Керером. Німецький захисник перейшов із французького ПСЖ. Деталі угоди Керера із "молотобійцями" стануть відомі пізніше. Introducing summer signing number six... 🇩🇪⚒ pic.twitter.com/okVX305EzS — West Ham United (@WestHam) August 17, 2022 Минулого сезону Тіло провів 34 матчі за парижан в усіх турнірах. Забив у них два м'ячі. Нагадаємо, що Вест Гем також цікавився Ніколя Пепе. Люди Тіло Керер Команди Вест Гем ПСЖ Джерела ФК Вест Хэм Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте