Англія 17 серпня 2022, 15:34 Каземіро не виключає можливість трансферу до Манчестер Юнайтед Бразилець розглядає варіант із переїздом на Олд Траффорд. Каземіро 17 серпня 2022, 15:34 Журналіст видання Marca Маріо Картахена повідомляє про можливість переїзду Каземіро до Манчестер Юнайтед. Згідно із даними інсайдера ПСЖ виходив на контакт із представниками бразильця, але майже одразу отримав відмову. Із манкуніанцями справа виглядає дещо інакше. Наразі ніхто в оточенні півзахисника та Мадриді не виключає подібний трансфер. Проте поки що немає жодної конкретики в цій справі. "Червоні дияволи" також розглядають варіант із орендою Крістіана Пулішича. Люди Каземіро Команди Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте