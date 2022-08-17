Манкуніанці помітно активізувалися на трансферному ринку.
П'єр-Емерік Обамеянг
17 серпня 2022, 16:12
Жерар Ромеро повідомляє про те, що Манчестер Юнайтед не проти підписати П'єр-Емеріка Обамеянга.
"Червоні дияволи", враховуючи відхід Кавані та можливий продаж Роналду, хотіли б підсилити позицію "дев'ятки" досвідченим та потужним форвардом.
Втім, поки що манкуніанці не робили жодної пропозиції Барселоні стосовно трансферу габонця.
Хаві хотів би залишити форварда у команді.
Нагадаємо, що Обамеянгом також цікавиться лондонський Челсі.