Англія

Форвард Аякса досі цікавить англійський клуб.

Поточне літнє трансферне вікно стало черговим періодом, коли охочі придбати нападника амстердамського Аяксу Антоні клуби роблять відчайдушні спроби вмовити чемпіонів Ередивізі відпустити власного зіркового виконавця.

Власне, "аяксиди" наприкінці липня нажахали всіх бажаючи отримати бразильця величезною сумою відступних, і на той момент здавалось, що навіть англійський Манчестер Юнайтед із колишнім головним тренером нідерландців, Еріком тен Гагом, на чолі відмовився від зазіхань із власного боку.

Однак, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, ще зарано ставити крапку в намірах "Червоних дияволів".

Аякс і досі не бажає продавати футболіста, однак це не зупинить Юнайтед від чергової спроби зробити пропозицію до завершення трансферної кампанії.

Окрім Антоні, англійський колектив також полює за нападником ПСВ Коді Гакпо і форвардом лондонського Челсі Крістіаном Пулишичем, однак доля останнього повністю залежить від рішення власника клубу Тодда Болі.

У минулому сезоні Антоні провів 33 матчі, забивши 12 голів та віддавши 10 результативних передач.