Нидерланды. Новость

Нідерландський клуб високо оцінив свого гравця.

Нападник Аякса Антоні продовжує бути трансферною метою багатьох провідних клубів Європи цього літа.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, найближчим часом відбудуться переговори між Манчестер Юнайтед та нідерландським клубом.

Стверджується, що Аякс вимагає за свого футболіста 80 мільйонів євро і не збирається поступатися ціною.

Контракт бразильського футболіста з Аяксом розрахований до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, що раніше в боротьбу за нападника включився Челсі.