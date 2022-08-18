Англія

Хавбеку Ман Сіті пропонують вигідні умови у Парижі

ПСЖ розглядає можливість трансферу хавбека Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілви, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, парижани готові запропонувати "містянам" 70 мільйонів євро. Також відомо, що португальцеві обіцяють дуже вигідні умови особистого контракту.

Раніше 28-річний футболіст відмовився від варіанта з трансфером до Барселони.

Минулого сезону Сілва забив 13 голів та віддав сім результативних передач у 50 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.