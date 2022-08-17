Англія

Португалець вирішив, де продовжить кар'єру — у Манчестер Сіті чи Барселоні

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва вирішив не переходити до Барселони під час трансферного вікна. Про це повідомляє The Athletic.

Раніше повідомлялось, що "містяни" просять за португальського півзахисника близько 100 мільйонів євро. Відзначається, що попри чутки Барса так і не зробила пропозиції щодо трансферу. Тим часом футболіст вирішив зосередитися на новому сезоні у складі Сіті.

Минулого сезону Сілва забив 13 голів та віддав сім результативних передач у 50 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона нібито домовилася з Манчестер Сіті про перехід Бернарду Сілви за 60 мільйонів євро.