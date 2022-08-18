Англія

Футболіст одразу почав грати у основному складі.

Захисник лондонського Челсі Марк Кукурелья вперше прокоментував ЗМІ свій трансфер з Брайтона.

"Я дійсно щасливий. Бути в Челсі — це велика, велика відповідальність для мене. У моєму трансфері до клубу були зацікавлені усі, від Тодда Боелі до Томаса Тухеля.

65 мільйонів євро це велика сума. Але, повторюсь, що я дуже радий буди тут.

Мені підходять усі позиції на лівому фланзі, але, гадаю, моя найкраща позиція – лівий захисник у схемі з чотирма захисниками", — сказав Кукурелья в інтерв'ю Нізаару Кінселли.

Нагадаємо, що спочатку ближчим до підписання захисника був Манчестер Сіті, але, зрештою, він обрав Челсі.